Чиновницу ТЦК за избиение мужчины с бронью арестовали в Виннице

Замначальника ТЦК и один из сотрудников пытались силой заставить мужчину отказаться от брони. Фото: ГБР

Винницкий суд отправил под стражу без права внесения залога замначальника ТЦК и ее сообщника, избивших военнообязанного. Об этом сегодня сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

«Винницкий городской суд избрал меру пресечения для чиновницы Винницкого ОМ ТЦК и СП и ее сообщника, которые жестоко избили гражданина. Оба подозреваемых останутся под стражей без права внесения залога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда потерпевший, который работал на предприятии критической инфраструктуры и имел действующее бронирование, обратился в ТЦК для обновления своих данных.

«Его направили к заместительнице руководителя ТЦК, которая была недовольна его поведением и начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования», — рассказали в ГБР.

Ранее чиновнице ТЦК и ее бывшему подчиненному сообщили подозрение по факту превышения служебных полномочий военнослужащим, что причинило существенный ущерб, совершенное в условиях военного положения группой лиц (ч.1 ст.28, ч.5 ст.426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.