В Харькове после обстрела россиянами девятиэтажного дома погибла женщина

Последствия обстрела в Харькове. Фото: ГСЧС

Российские войска в результате артиллерийского обстрела попали в девятиэтажный дом в Харькове, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Информация о произошедшем поступила 26 февраля в 21:20 на номер «101».



В ГСЧС указали, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилой 9-этажный дом по адресу ул. Бучмы, 40а, произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со второго по седьмой этажи, повреждены строительные конструкции квартир на четвертом, пятом и шетом этажах.



Спасатели эвакуировали около 20 человек. В подвале дома около 60 человек скрывались от обстрелов. Никто из них не пострадал.