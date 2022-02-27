Сартану под Мариуполем снова обстреляли. Организована эвакуация жителей

Сегодня утром войска РФ нанесли очередной авиаобстрел по поселку Сартана, сообщает Мариупольский горсовет.



Власти организовали эвакуацию жителей поселка в Мариуполь.



«Направили два коммунальных автобуса. Перевозим около 80 человек. Среди них — дети, женщины, старики. Все получат горячее питание, лекарства, одежду и другое. Верим в наших защитников и продолжаем помогать землякам», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Председатель Мариупольского районного совета Степан Махсма, который дивет в Сартане сообщил, что определены два места сбора для вывоза жителей — поликлиника и школа.