Эвакуационный транспорт, отправленный в Волноваху, попал под обстрел российских «Градов»

Эвакуационный транспорт, отправленный утром в Волноваху, чтобы вывезти людей, пока не добрался до места назначения ㅡ колонна попала под обстрел российских «Градов».



Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



По его словам, весь состав эвакуационной колонны цел и находится в укрытиях. Утром своим ходом из Волновахи выехало с десяток легковых автомобилей и успешно проследовали в сторону Угледара.



Представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название его людям сообщают по телефону представители местных властей, которых «все жители Волновахи хорошо знают», говорит Кириленко. Он призвал следовать только их инструкциям.



Как только утихнут обстрелы, людей снова попытаются эвакуировать.



«Еще раз обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом отреагировать на гуманитарные нужды людей и способствовать образованию зеленого коридора для эвакуации жителей Волновахи. Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь! Даже российские оккупационные войска должны это понимать!» ㅡ написал он.

По состоянию на утро 28 февраля, Мариуполь и Волноваха оставались горячими точками в Донецкой области. За эти города идут бои. Власти работают над предоставлением «зеленого коридора» для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей.