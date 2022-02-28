В Донецкой области военные дают отпор российским оккупантам по всем направлениям. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, по состоянию с 20:00 27 февраля до 9:00 28 февраля, в Сартане в результате обстрелов ранен один человек, повреждено 10 зданий.



В Лебединском ракетным попаданием повреждено 15 домов, пострадавших нет. В Красногоровке и Марьинке стреляли из артиллерии, но, к счастью, обошлось без потерь и разрушений.



В Торецке ситуация напряженная, но контролируемая, ночь прошла без обстрелов инфраструктуры и без жертв среди мирного населения.



Около 20 залпов 152-мм артиллерии было выпущено в Новомихайловке, информация о повреждениях уточняется.



В Мироновке зафиксированы обстрелы из артиллерии, без пострадавших и повреждений. В Верхнеторецком обстрелы окрестностей начались в 07:00, пострадавших в настоящее время нет.



Также Кириленко сообщил, что по состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области. По информации военных, за эти города ведутся бои.



Власти работают над предоставлением «зеленого коридора» для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей, отметил он.

Российская авиация сегодня сбросила бомбы на жилые дома в Сартане.



В Мариуполе и окрестностях пострадали 76 мирных жителей. Среди них — 50 мариупольцев. Пятеро мирных погибло. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.