Зеленский: За пять дней вторжения Россия выпустила по Украине 113 крылатых ракет

Президент Владимир Зеленский заявил, что требует полного закрытия неба для российских ракет, самолетов и вертолетов из-за ударов по Украине.



Президент рассказал в ходе брифинга о российских обстрелах Харькова реактивными ракетами.



«Это однозначно военное преступление. Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ошибочный залп, а сознательное уничтожение людей. Россияне знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей», — подчеркнул Зеленский.



«Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет», — сказал президент.



Он отметил, что мир знает, что нужно делать, и об этом он говорил сегодня с международными партнерами Украины.



«Государство, которое совершает такие преступления против людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству надо закрыть вход во все каналы, порты, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов. Покупать российские товары сейчас — это платить деньги за убийство людей», — подчеркнул Зеленский.