Украинские снайперы ликвидировали российских военных под Покровском

Оккупант в прицеле украинского снайпера. Фото: кадр из видео

Снайперы 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» НГУ ликвидировали несколько оккупантов на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



По словам военных, это была слаженная работа снайперов бригады.



«Каждый выстрел – минус оккупант. Наши воины продолжают уничтожать врага. На видео – слаженная и хладнокровная работа снайперов бригады, ежедневно уменьшающих количество противника на нашей земле. Без пощады. Без промахов», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ уничтожили редкую северокорейскую САУ «Коксан» на Покровском направлении.