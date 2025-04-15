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Украинские снайперы ликвидировали российских военных под Покровском

15 апреля 2025, 23:07

Украинские снайперы ликвидировали российских военных под Покровском

Оккупант в прицеле украинского снайпера. Фото: кадр из видео Оккупант в прицеле украинского снайпера. Фото: кадр из видео

Снайперы 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» НГУ ликвидировали несколько оккупантов на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

По словам военных, это была слаженная работа снайперов бригады.

«Каждый выстрел – минус оккупант. Наши воины продолжают уничтожать врага. На видео – слаженная и хладнокровная работа снайперов бригады, ежедневно уменьшающих количество противника на нашей земле. Без пощады. Без промахов», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ уничтожили редкую северокорейскую САУ «Коксан» на Покровском направлении.

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