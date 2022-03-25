Евросоюз создаст фонд для восстановления Украины после войны

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза обязуются поддержать Украину в процессе восстановления после войны, которую развязала Россия, и считают для этого необходимым создать Трастовый фонд солидарности. Об этом говорится в выводах саммита.



Кроме того, Европейский совет призвал Комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести необходимые реформы.



«Этот кризис представляет собой серьезную проблему для инфраструктуры и государственных служб принимающих государств, особенно на границах с Украиной. Европейский совет признает все усилия, уже предпринятые для приема беженцев, спасающихся от войны в Украине, и призывает все государства-члены активизировать свои усилия в духе постоянного единства и солидарности, а также предлагает Комиссии предпринять любые необходимые инициативы для содействия таким усилиям», - заявили лидеры ЕС.



Лидеры ЕС также заявили о том, что поддерживают непрерывные и бесперебойные поставки электроэнергии и газа в Украину.



«Недавняя синхронизация украинских и молдавских электросетей с сетями ЕС является выдающимся достижением. Это показывает, что наше будущее теперь взаимосвязано. Безопасность украинских ядерных объектов должна быть обеспечена, в том числе при поддержке Международного агентства по атомной энергии», - подчеркивается в документе.



Также лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза заявили о своей поддержке европейского выбора Украины и предлагает Комиссии предоставить свои выводы в отношении заявки Киева на членство.