В результате обстрелов в Луганской области двое мирных жителей ранены, четверо — спасены из-под завалов

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Вследствие обстрелов в населенных пунктах Луганской области по меньшей мере двое мирных жителей ранены, четверо людей были спасены из-под завалов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Также, в результате обстрелов повредились объекты инфраструктуры. «Еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города», — рассказал Гайдай.



Также известно, что без электроэнергии находятся 95 312 жителей Луганской области, обесточены 32 населенных пункта — 12 частично и 20 полностью.



Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) — 23 полностью и 5 частично. Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

Глава ОВА рассказал, что украинские военные «продолжают выбивать» российские силы из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои.



«В Попасной, при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции», — подчеркнул Гайдай.