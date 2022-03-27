Российские военные с первых суток войны бомбят Мариуполь запрещенными видами вооружения и боеприпасов, за что Владимир Путин и его генералы должны предстать перед военным трибуналом. Об этом заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.



Оккупанты регулярно обстреливают город из авиации, задействовали корабли, РСЗО «Град» и огнеметную систему «Буратино», которая «сжигает девятиэтажные дома, один каркас остается». «Что уж говорить о полутонной бомбе, которая падает возле роддома!» — отметил мэр.



По его словам, целью Путина в Мариуполе было посеять панику и создание гуманитарной катастрофой, а не «освобождение» города, которым он прикрывается.



«В городе проживало 50% этнических русских. Они просто берут и уничтожают всех. Не было задачи кого-то освобождать. Задача была — стереть город с лица земли вместе с жителями. Это геноцид, по-другому происходящее назвать нельзя. Это военное преступление Путина, которое совершают вооруженные силы РФ вместе со всеми генералами. Путина и всю российскую армию ждет военный трибунал», — пояснил Бойченко.



По состоянию на 13 марта власти Мариуполя сообщали о 2187 подтвержденных смертях среди мирных жителей, однако по словам Бойченко, «эта цифра уже гораздо больше. Это тысячи людей».

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