Оккупанты начали сжигать погибших в Мариуполе в мобильных крематориях – горсовет

Российские мобильные крематории заработали в частично оккупированном Мариуполе для сокрытия военных преступлений оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



«Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе», - говорится в сообщении.



В горсовете напомнили, что неделю назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших в городе, но учитывая размеры города, разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать уже десятки тысяч жителей города.



В сообщении также отмечается, что всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.



Для уничтожения тел погибших оккупанты создали специальные бригады, укомплектованные из местных коллаборационистов и боевиков «ДНР». Координирует работу этих групп самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко, сообщили в горсовете.



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