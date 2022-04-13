Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Флагман российского флота России поражен ракетами, сообщает украинская сторона

13 апреля 2022, 23:14

Флагман российского флота России поражен ракетами, сообщает украинская сторона

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» поражен украинскими ракетами «Нептун». Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», — написал он в телеграм-канале.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале: «Говорят, что крейсер "Москва" пошел за русским кораблем».

По данным разных источников, крейсер был поражен двумя ракетами.

Вместе с тем, подтверждения от Генштаба Вооруженных сил Украины пока не поступало.

Еще по теме

Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
09:40
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
08:39
Байден впервые заявил о геноциде в Украине
16:32
Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе
15:51
«ДНР» собирается открыть летние школы по истории и русскому языку на захваченных территориях
11:04
Оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, — советник мэра
00:25
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
14:09
В Донецке обстрелян Текстильщик
00:52
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
14:39
В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются
08:20
Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ
00:30
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
все новости
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
00:15
США назвали вооружение, которое передадут Украине в рамках помощи на 800 миллионов долларов
23:46
Арестович: Часть морпехов в Мариуполе попала в плен, но не тысяча человек
23:24
Зеленский увидел неуверенность войск РФ в их «горячечной активности»
23:14
Флагман российского флота России поражен ракетами, сообщает украинская сторона
21:59
Россия готовила провокации как повод для ракетных ударов по Киеву — Ермак
21:40
«Выполняем боевые задачи»: Командиры «Азова» и 36-й бригады морпехов записали обращение из Мариуполя
21:37
За среду из опасных районов эвакуировались более 1500 человек
21:11
Россия угрожает атаковать «центры принятия решений» в Киеве и других городах
20:52
Оккупанты захватили в плен и вывезли в Донецк еще два экипажа гражданских судов
19:57
Охранник Медведчука рассказал, где прятался кум Путина
19:35
Битва будет тяжелой: Ермак призвал эвакуироваться жителей Донетчины и Луганщины
19:34
ФСБ пыталась вывезти Медведчука в Приднестровье — Баканов
18:35
Резников ответил, какое вооружение поможет Украине отбить Донбасс
18:30
Марченко обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука
все новости
ВИДЕО
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14 апреля, 00:39
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
13 апреля, 09:40
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
12 апреля, 00:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция