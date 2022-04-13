Флагман российского флота России поражен ракетами, сообщает украинская сторона

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» поражен украинскими ракетами «Нептун». Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.



«Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», — написал он в телеграм-канале.



Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале: «Говорят, что крейсер "Москва" пошел за русским кораблем».



По данным разных источников, крейсер был поражен двумя ракетами.



Вместе с тем, подтверждения от Генштаба Вооруженных сил Украины пока не поступало.