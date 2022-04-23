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Госсекретарь и министр обороны США приедут в Киев 24 апреля

23 апреля 2022, 22:48

Госсекретарь и министр обороны США приедут в Киев 24 апреля

Министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь США Энтони Блинкен приедут с рабочим визитом в Киев в воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем Соединенных Штатов господином Блинкеном. Думаю, будем ожидать, когда безопасность даст возможность и президенту США приехать и поддержать украинский народ. И это очень важно», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Он уточнил, что переговоры будут вестись о списке необходимого Украине вооружения и темпах его поставок.

«Еще раз подчеркиваю: последнюю неделю сигналы, месседжи, шаги, сроки, количество — все это я говорю об оружии от Соединенных Штатов — все улучшилось. И я за это благодарен. И мы этого очень сильно ожидаем. Хочется, чтобы помимо нашего народа у нас ещё было тяжелое и мощное оружие», — добавил Зеленский.

Также он подчеркнул, что «нельзя сегодня сейчас к нам приезжать с пустыми руками, а мы ожидаем не просто презентов или каких-то тортиков, мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие».

По мнению Зеленского, «мы сможем получить от США договоренности или часть того пакета по вооружению Украины, о котором мы договаривались раньше».

Президент добавил, что обсудит с Блинкеном и Остином также гарантии безопасности.

«Кроме того, у нас есть стратегические вопросы о гарантиях безопасности, которые пришло время обсуждать уже предметно, потому что США будут одним из тех лидеров стран безопасности для нашего государства», — указал он.

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Война США-Украина
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Киев Сша

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