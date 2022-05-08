Президент Владимир Зеленский заявил, что российское руководство отказывается отпускать военных, окруженных на «Азовстали», а менять готово только пленных.



«Дипломатический путь привел к тому, что гражданские люди сегодня вывезены все с заблокированного завода "Азовсталь". Что касается военных, руководство российской армии и политическое руководство России не хотят выпускать наших военных», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».



По его словам, на помощь в этом вопросе были приглашены переговорщики из Турции, Израиля, Швейцарии. «Пробовала решить этот вопрос Французская республика, а также ООН и представители руководства МККК», — сказал он.



«Россия меняет военных, только если они пленные на пленных. Такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации», — добавил Зеленский.