Мариуполь при «ДНР»: Сколько работает рынков, автобусов и школ

Константин Иващенко. Скриншот

Самопровозглашенный «глава администрации» Мариуполя Константин Иващенко дал интервью телеканалу «Оплот» группировки «ДНР».



В частности, он рассказал, сколько инфраструктурных объектов работают сейчас в оккупированном российскими силами Мариуполе:

Два автобуса;

Два рынка;

Один магазин;

Две больницы;

Три школы;

Шесть мусоровозов (Иващенко признает, что это «капля в море»).

Во время интервью в кабинете Иващенко пропало освещение.

В Мариуполе нет света и газа. «ДНР» пытается запустить водоснабжение, однако возникла проблема — прорвало множество труб.

В начале апреля депутат Мариупольского горсовета от ОПЗЖ Константин Иващенко был назначен «ДНР» так называемым главой администрации города.



Украинские правоохранители заочно уведомили Иващенко о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.