Мариуполь при «ДНР»: Сколько работает рынков, автобусов и школ

Самопровозглашенный «глава администрации» Мариуполя Константин Иващенко дал интервью телеканалу «Оплот» группировки «ДНР».
В частности, он рассказал, сколько инфраструктурных объектов работают сейчас в оккупированном российскими силами Мариуполе:
Во время интервью в кабинете Иващенко пропало освещение.
В Мариуполе нет света и газа. «ДНР» пытается запустить водоснабжение, однако возникла проблема — прорвало множество труб.
В начале апреля депутат Мариупольского горсовета от ОПЗЖ Константин Иващенко был назначен «ДНР» так называемым главой администрации города.
Украинские правоохранители заочно уведомили Иващенко о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.