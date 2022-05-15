Во дворах Мариуполя вода вымывает из могил тела погибших, утверждают в мэрии

В Мариуполе попытки оккупантов починить коммуникации привели к пожарам и к тому, что хлещущей по улицам водой вымывает тела погибших из захоронений во дворах. Об этом заявил советник легитимного мэра Петр Андрющенко.



«Гуманитарная ситуация ухудшается, как бы оккупанты ни пытались создать представление того, что что-то меняется к лучшему. Они постоянно пытаются что-то делать, но у них ничего не выходит... Пытаются все также починить электрику — снова у нас есть пожары. Вода течет у нас по улице скорее до такой степени, что подмывает уже захоронения, сделанные людьми во дворах. И пишут, что есть такие случаи, что повымывало тела погибших с этих могил», — сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Андрющенко, в Мариуполе не хватает еды и питьевой воды, «и в принципе речь не идет о том, что ситуация может как-то улучшиться».



В городе работают пункты разлива воды, там выстраиваются большие очереди.



