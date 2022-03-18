В Минобороны рассказали, как проходит мобилизация и кого отправляют на передовую

В Украине идет мобилизация на фоне активных военных действий и уничтожения оккупантами части военных объектов страны. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире одного из телеканалов.



Она отметила, что в связи с мобилизацией в Украине распространяется много фейков, например, что в западных регионах страны больше мобилизуют вынужденно перемещенных лиц из других регионов, чем местных.



«Если посмотреть на пропорцию местных и тех, кто вынужденно переселены из-за войны сюда, это 1 к 10, то есть 9/10-х местные мобилизованы и 1/10-я только мобилизована тех, кто тут вынужденно находится», — сказала Маляр.



Также она прокомментировала слухи о мобилизации людей без военных специальностей для отправки на передовую.



«Во-первых, Главнокомандующим, то есть президентом, определяется, сколько людей должно быть мобилизовано. Во-вторых, Генштаб определяет, какие военно-учетные специальности и в каком количестве нам нужны. И уже исходя из этого заказа, людей, которые мобилизуются, ТЦК (территориальные центры комплектования, бывшие военкоматы — Ред.) распределяют по этому количеству. Но если есть запрос по ракетным специальностям, по разведывательным, то в первую очередь будут заполняться именно эти потребности», — пояснила замминистра обороны.



Кроме того, отметила она, проводится подготовка от 5 до 15 дней, и только после этого мобилизованные отправляются на передовую. Отдельные факты отправки неподготовленных людей имели место из-за того, что оккупанты уничтожили учебные центры. По словам Маляр, сейчас таких случаев стараются не допускать.