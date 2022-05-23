Луганская область. Фото: ОВА

Российские войска снова осуществляли попытки захвата Северодонецка, пытались выйти на административные границы Луганской области и разрушили порядка 70 домов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что Северодонецк полностью находится под контролем Украины, несмотря на попытку российских войск подойти к городу через близлежащие села Пурдовка и Александровка.



Самые большие разрушения за сутки, по словам Сергея Гайдая, зафиксированы в Новодружеске, там разрушено 28 домов, обстреляно Золотое. Есть разрушения в населенных пунктах Горское и Попаснянской общины. Также в ночь с 22 на 23 мая российские войска штурмовали Тошковку, бой продолжается и утром.



В Луганской ОВА рассказали и о погибших жителях региона госпитализированных в следствие обстрелов. Так в больнице Днепра умер ребенок из Приволья, который был ранен еще в начале мая, в Лисичанске из-за прилета снаряда в дом умерла женщина.

Последствия обстрелов Луганской области. Фото: ОВА