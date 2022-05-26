Угрозу повторного наступления оккупантов на Киев оценили в Минобороны

Угроза повторного наступления российских сил на Киев остается, в том числе с севера. Так как захват столицы — самый быстрый путь завоевать Украину. Об этом на брифинге заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.



«Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть — это самый быстрый путь завоевать Украину», — сказала Маляр.



Она добавила, что теперь украинцы должны жить с мыслью, что эта угроза будет всегда.



Как уточнил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, на Черниговском направлении наблюдаются некоторые перемещения подразделений оккупантов. Однако разведка не обнаружила признаков создания ударной группировки противника.