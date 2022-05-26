Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на украинском направлении

В Белоруси Александр Лукашенко поручил создать оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении. Об этом он заявил на совещании в министерстве обороны.



Лукашенко утверждает, что на Белорусь якобы будет оказываться «военное давление».



«Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», — сказал Лукашенко.



По его словам, министр обороны Белоруси ранее предлагал открыть еще одно оперативное командование на южном фланге.



«Время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным, будет и южное крыло», — добавил Лукашенко.