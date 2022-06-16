Российские захватчики атакуют под Славянском и на Бахмутском направлении. Идут бои за Северодонецк

Российские захватчики атакуют несколько направлений на Донбассе, украинские военные держат оборону и отбивают попытки штурма. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



В штабе подчеркнули, что на Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ведет поиск слабых мест в оборонных позициях украинских войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.



На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.



На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял украинские подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки.



На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстреливать подразделения украинских войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.



«Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются», — сообщили в штабе.



Там добавили, что на Бахмутском направлении противник ведет штурм с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестовое и Волчеяровка.



На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник систематически ведет обстрелы. Под огнем — районы населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.