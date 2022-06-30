Утром российская армия пошла на штурм в районе Лисичанского НПЗ — Гайдай

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

В Луганской области Лисичанск страдает от авиаударов российской армии. Разрушено отделение полиции, повреждена территория нефтеперерабатывающего завода. Утром оккупанты пошли на штурм вблизи НПЗ. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, россияне бросили практически все силы на захват города.



«В городе тяжело найти безопасное место. Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения. Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов. Разрушений очень много. Авиаудары нанесены по территории НПЗ и в районе Волчеяровки. Полностью уничтожено помещение отделения полиции», — проинформировал Гайдай.



Глава области сообщил, что в город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена.



«Повреждено такое количество домов, что их уже не успевают считать. В подвальном помещении одного из них после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни», — отметил Гайдай.



Как рассказал руководитель ОВА, противник не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец. Огнем россиян поражены оба берега: и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Практически под неизменным огневым давлением район «Донсоды».



«Враг не оставляет намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут. 29 июня ним обстреляна гражданская инфраструктура Лисичанска и Верхнекаменки. Сегодня утром россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода», — сообщил он.

Смотрите также: