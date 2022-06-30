За сутки от обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще двое ранены – глава ОВА

За прошедшие сутки, 29 июня, в ходе обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 29 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Красногоровке и Сидоровом. Еще 2 человека получили ранения. Также удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно», - говорится в сообщении.

По данным полиции, оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области за сутки 28 июня.



В ночь с 29 на 30 июня войска РФ обстреляли Славянскую громаду.