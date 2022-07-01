Армия РФ за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по Донецкой области

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Оккупанты обстреливали Авдеевку, Бахмут, Селидово, Славянск, Северск, Украинск, поселки Острое и Нью-Йорк, села Георгиевка, Маяки, Карловка, Тоненькое.



Всего полицейскими зафиксировано 19 ударов по Донецкой области, больше всего «прилетов» - в Авдеевке. Российскими снарядами за прошедшие сутки разрушены 44 гражданских объекта – 28 жилых домов, из них 5 многоквартирных, школа, коксохимический завод, обогатительная фабрика, общежитие, дом культуры, кафе и гаражи.

Били по территории Донецкой области области войска РФ ракетами Х-22, ЗРК «С-300», артиллерией, реактивными системами «Град» и «Ураган».

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

За минувшие сутки от обстрелов в Донецкой области погибли четыре человека, еще 18 получили ранения. Смерти зафиксированы в Красногоровке, Авдеевке, Остром и Северском.