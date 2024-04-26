На Запоріжжі фермери самотужки організовують розмінування полів, нерідко їм допомагають військові

Трактор-демінер працює у Запорізькій області. Фото: кадр із відео

Запорізькі фермери вже кілька місяців намагаються очистити свої поля від боєприпасів РФ самотужки. На частині угідь за місяць потрібно збирати врожай. Але посівні роботи у прифронтових умовах тривають з ризиком для життя.



Щоб хоч якось убезпечити аграріїв, у вільний час від бойових завдань на допомогу приходять військові. Як це відбувається, дізнавалися журналісти «Новин Донбасу».







Залишками ракет та систем залпового вогню армії Росії усипані поля в Запорізькій області. Боєприпаси можуть здетонувати будь-якої миті.

Трактор-демінер працює у Запорізькій області. Фото: кадр із відео

Наприкінці травня на одному з ріпакових полів настане час збирати врожай. Замість фермерів сьогодні тут, за кілька кілометрів від лінії зіткнення, працює інженерно-саперний взвод.



«Зараз ми рухаємось полем ріпаку назустріч "Урагану" (РСЗВ). Практично на кожному з полів, які тут є по периметру, ми знаходили це. І не завжди це був один боєприпас», – розповів фермер Олександр Кульов, керівник аграрного підприємства.

Фермер працює у Запорізькій області. Фото: кадр із відео

Безпечні частини ракет і боєприпасів від систем залпового вогню «Ураган» фермери зібрали самотужки, частина — чекала на саперів.



«Настільки багато було цього "добра" на цій землі, на якій ми працюємо, що просто не встигали все вичистити», – додав Олександр Кульов.

Снаряд на полі у Запорізькій області. Фото: кадр із відео

Аграрії звернулися по допомогу до саперів 108-ї бригади територіальної оборони. Сапери обстежили поле та попередили, що частини російських ракет у землі «нестабільні», тобто можуть здетонувати будь-якої миті.



Тому переміщати не ризикнули. Такі боєприпаси знищують тротилом просто на полях. Фахівці вважають, що важливо дотриматися технології, аби після підриву не залишилося вибухонебезпечних частин.



«Це детонувальний шнур, щоб ці два заряди спрацювали одночасно, і вибух був одразу за всією довжиною вибухового елемента, який потрібно підірвати», — пояснив сапер.

Установка детонувального шнура саперами. Фото: кадр з відео «Новини Донбасу»

Такі «нерозриви» знищують у полях Запорізької області щодня. Фермери проводять польові роботи та все частіше шукають способів очистити свої землі. Але сапери не завжди можуть оперативно відреагувати через завантаженість іншими завданнями.



«Зараз пішло підживлення пшенички та сівба ячменю, ми сортуємо, тому що за кожним викликом не наїздишся, підганяємо два-три виклики до купи, і за один день закриваємо ці питання. Згідно з тими плановими завданнями, які має підрозділ, тому що ми займаємося не лише утилізацією боєприпасів. Це і мінування, і розмінування, а також деякі інші справи, які ми коментувати наразі не можемо», — зізнався офіцер 108-ї бригади ТРО «Тартар».



За останні кілька місяців лише один цей взвод прийняв кілька сотень заявок від фермерів і знищив понад 4000 російських боєприпасів у полях із сільгоспкультурами.

Знайдені російські боєприпаси в українських полях. Фото: кадр із відео

Фермери наголошують на тому, що земля не чекатиме, а стояти в чергах і очікувати, коли запрацюють державні програми розмінування просто немає часу.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали про те, що держава покриває 80% витрат на розмінування.