Джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС, поранено двох військових — ASTRA

Внаслідок удару по військовому аеродрому в окупованому Криму поранено двох військових, знищено РЛС. Фото: Кримський вітер/Telegram

Удар по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму підтвердили джерела російського телеграм-каналу ASTRA.

Зазначається, що в ніч проти 26 липня ЗСУ вдарили з ATACMS по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. Про це повідомили джерела видання в екстрених службах окупованого регіону.

«В результаті є влучання у боєкомплект, сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців — вони отримали осколкові поранення», — пише ASTRA.

Крім того, ракета ATACMS також вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищено установку радіолокаційної станції.

Загалом, за даними джерел видання, ЗСУ вдарили по Криму з 4 ракет ATACMS, дві з них були збиті.

Раніше повідомлялося, що на аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму почалася пожежа після прильотів, було чути вибухи.