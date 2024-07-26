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Джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС, поранено двох військових — ASTRA

26 липня 2024, 11:18

Джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС, поранено двох військових — ASTRA

Внаслідок удару по військовому аеродрому в окупованому Криму поранено двох військових, знищено РЛС. Фото: Кримський вітер/Telegram Внаслідок удару по військовому аеродрому в окупованому Криму поранено двох військових, знищено РЛС. Фото: Кримський вітер/Telegram

Удар по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму підтвердили джерела російського телеграм-каналу ASTRA.

Зазначається, що в ніч проти 26 липня ЗСУ вдарили з ATACMS по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. Про це повідомили джерела видання в екстрених службах окупованого регіону.

«В результаті є влучання у боєкомплект, сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців — вони отримали осколкові поранення», — пише ASTRA.

Крім того, ракета ATACMS також вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищено установку  радіолокаційної станції.

Загалом, за даними джерел видання, ЗСУ вдарили по Криму з 4 ракет ATACMS, дві з них були збиті.

Раніше повідомлялося, що на аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму почалася пожежа після прильотів, було чути вибухи.

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