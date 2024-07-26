Источники подтвердили попадание по аэродрому «Саки» в Крыму: уничтожена РЛС, ранены двое военных — ASTRA

Удар по аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму подтвердили источники российского телеграм-канала ASTRA.
Отмечается, что в ночь на 26 июля ВСУ ударили из ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. Об этом сообщили изданию источники в экстренных службах оккупированного региона.
«В результате есть попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены двое военнослужащих — они получили осколочные ранения», — пишет ASTRA.
Кроме того, ракета ATACMS также поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. В результате была уничтожена установка радиолокационной станции.
Всего, по данным источников издания, ВСУ ударили по Крыму из 4 ракет ATACMS, две из них были сбиты.
Ранее сообщалось, что на аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму начался пожар после прилетов, были слышны взрывы.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях