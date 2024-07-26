Источники подтвердили попадание по аэродрому «Саки» в Крыму: уничтожена РЛС, ранены двое военных — ASTRA

В результате удара по военному аэродрому в оккупированном Крыму ранены двое военных, уничтожена РЛС. Фото: Крымский ветер/Telegram

Удар по аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму подтвердили источники российского телеграм-канала ASTRA.

Отмечается, что в ночь на 26 июля ВСУ ударили из ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. Об этом сообщили изданию источники в экстренных службах оккупированного региона.

«В результате есть попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены двое военнослужащих — они получили осколочные ранения», — пишет ASTRA.

Кроме того, ракета ATACMS также поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. В результате была уничтожена установка радиолокационной станции.

Всего, по данным источников издания, ВСУ ударили по Крыму из 4 ракет ATACMS, две из них были сбиты.

Ранее сообщалось, что на аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму начался пожар после прилетов, были слышны взрывы.