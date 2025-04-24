Європа дала зрозуміти США, що не визнає Крим російським — FТ

Керченський міст в окупованому Криму. Ілюстративне фото

Представники країн Європи повідомили адміністрацію президента США Дональда Трампа, що європейські столиці не визнають анексований Крим російською територією.

Про це повідомляє британське видання Financial Times, посилаючись на високопоставленого європейського чиновника.

За словами чиновника, найбільші європейські держави НАТО мають «відмовити» Вашингтон визнавати Крим російським в односторонньому порядку.

«У гіршому випадку [США] не зможуть досягти угоди між Україною та Росією, і все це буде нав'язане Україні. Ось тоді Європі доведеться обирати [між Україною та США]», — сказав виданню високопоставлений дипломат ЄС.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не вимагає від України визнання Криму російським. Однак, на його думку, заяви президента Володимира Зеленського на цю тему заважають переговорам щодо припинення війни.