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У Стамбулі стартували тристоронні переговори Туреччини, США та України

16 травня 2025, 11:22

У Стамбулі стартували тристоронні переговори Туреччини, США та України

У президентському офісі Долмабахче в Стамбулі розпочалася тристороння зустріч делегацій Туреччини, США та України. Переговори проходять під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, повідомляє Anadolu Agency.

Американську делегацію очолює держсекретар Марко Рубіо. До складу делегації також входять посол США в Анкарі Том Барак і спеціальний представник президента Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог.

Україну представляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умеров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У перший день Стамбульських мирних переговорів, 15 травня пряма зустріч делегацій РФ та України не відбулася.

Раніше Європейські лідери домовилися посилити санкційний тиск на Росію після того, як Володимир Путін проігнорував заплановані переговори з Україною в Туреччині.

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