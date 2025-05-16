Переговори РФ та України завершилися безрезультатно

Переговори між Україною та РФ. Фото: Anadolu Ajansı

Переговори між делегаціями РФ і України завершилися в Стамбулі без досягнення будь-якої угоди. Зустріч тривала менше ніж дві години, повідомляє Reuters.



За даними агентства, російська сторона зажадала від України повного виведення військ із чотирьох областей, які РФ незаконно внесла до своєї конституції як «російські території».



Українська делегація категорично відкинула цю вимогу. У відповідь російські представники заявили: «Наступного разу областей буде вже п'ять».



Крім того, як повідомляє Sky News, росіяни висунули низку умов, які було названо «неприйнятними» і «нереалістичними» і які виходять за межі вимог, які раніше обговорювалися.



Сторони готують офіційні заяви для преси. Ситуація продовжує залишатися напруженою.

Раніше у Стамбулі розпочалася перша за три роки зустріч делегацій Росії, України та Туреччини.