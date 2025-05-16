У Стамбулі стартували переговори РФ, України та Туреччини

Зустріч РФ та України у Стамбулі.

У Стамбулі розпочалася перша за три роки зустріч делегацій Росії, України та Туреччини. Переговори проходять під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана, який на відкритті зустрічі закликав сторони скористатися можливістю для просування шляхом миру.



Фідан наголосив, що критично важливо якнайшвидше досягти припинення вогню.



«Перед нами є можливість досягти припинення вогню одночасно з переговорами», - зазначив він.



Раніше європейські лідери заявили про готовність посилити санкції проти президента РФ Володимира Путіна після його неявки на попередні переговори в Туреччині. У цей час президент України Володимир Зеленський вирушає на саміт до Албанії для обговорення нових санкційних заходів проти Москви.



Ситуація залишається напруженою, проте Туреччина висловлює сподівання на успішні переговори та зниження рівня військової ескалації.