У Києві внаслідок російської атаки загинуло 2 особи і 13 осіб отримали поранення

У Києві в результаті російської атаки загинули 2 особи та 13 осіб отримали поранення. Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російського удару. Постраждали Деснянський, Дарницький та Дніпровський райони. Наразі відомо про дві жертви та 13 постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Деснянський район



Локалізовано пожежу складських приміщень на площі 13 тис. кв. м. Рятувальники врятували 1 особу. Для гасіння додатково залучено 2 вертольоти ДСНС.



Дарницький район



Ліквідовано пожежу 9-поверхової адмінвиробничої будівлі (5,4 тис. кв. м) та локалізовано загоряння двоповерхової будівлі.



Дніпровський район



Росіяни завдали удару по відкритій місцевості, пошкоджено житлові будинки.



Раніше ми писали, що російські окупанти вночі 25 жовтня масово атакували українську столицю. Внаслідок ударів є жертва та постраждалі.

