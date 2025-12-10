Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У школі окупованого Донецька «відкрили» бюст сина заступника директора ЦРУ, який воював за РФ
10 грудня 2025, 11:13

В одній з місцевих шкіл тимчасово окупованого Донецька було «відкрито» бюст сина заступника директора ЦРУ (Центральне розвідувальне управління США) Майкла Глосса, який воював на боці РФ. Обидва батьки Глосса — високопоставлені американські військові. Про це повідомляють ЗМІ.

«Відкриття» відбулося у Донецькій школі № 115. До речі, навчальний заклад було названо на честь загиблого Майкла Олександра Глосса, а також на честь ще одного російського військовослужбовця, який загинув на війні. Мати Майкла — Джуліан Галліна Глос, працює заступником директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки з цифрових інновацій, а батько Ларрі Глос — ветеран Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

2023 року американець приїхав до РФ і уклав контракт з Міністерством оборони Росії, а у квітні 2024 року був убитий поблизу міста Часів Яр в Донецькій області.

«Важливі історії» писали, що службовець Майкла в частині в Рязані розповів, що Майкл був затятим прихильником Росії і любив її: «Опинившись у Москві, він сам собі вирішив, що хоче бути корисним у цій спецоперації, але не збирався брати до рук зброю». Сам Майкл розповідав, що пішов до армії для отримання російського паспорта, а не для того, щоб воювати.

За словами його батька, Майкл мав проблеми зі здоров'ям. Кілька років тому він перестав приймати ліки і його психічний стан погіршився, а поведінка стала непередбачуваною. Глосс-старший назвав вступ його сина до російської армії «психічним захворюванням».

Похорон Майкла в США пройшов 21 грудня 2024 року, через вісім місяців після його загибелі. Його сім'я дізналася про смерть за два місяці до цього.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці ліквідували російського окупанта з Чечні Бувайсара Умханова, він був командиром батальйону 4-ї бригади спецназу АХМАТ МО РФ. Це сталося 24 квітня на Курському напрямку.

