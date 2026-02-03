Захід готує військову відповідь на зрив перемир’я РФ

Наслідки обстрілу РФ.

Україна та західні партнери узгодили механізм спільного військового реагування на можливі порушення Росією майбутнього режиму припинення вогню. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.



За даними видання, план обговорювався у грудні та січні між представниками України, Європи та США і передбачає багаторівневу систему дій у разі ескалації.



Перший етап передбачає реакцію протягом 24 годин після фіксації порушення — дипломатичне попередження та дії Сил оборони України для локалізації загрози. Якщо бойові дії тривають, запускається друга фаза — залучення сил так званої «коаліції охочих», до якої входять країни ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.



Третя фаза передбачає вже скоординовану військову відповідь за участю США — у разі, якщо протягом 72 годин після першої атаки порушення переросте в масштабний наступ.



Джерела FT зазначають, що обговорення відбувалися в Парижі та Києві, а Володимир Зеленський порушував питання американських гарантій безпеки у розмові з Дональдом Трампом під час візиту до Мар-а-Лаго.



Згідно з публікацією, європейські сили стримування мають забезпечувати операції в повітрі, на морі та на суші за розвідувальної та логістичної підтримки США. Вашингтон також готовий надати високотехнологічні засоби спостереження вздовж лінії фронту протяжністю близько 1400 км.



У Москві ці ініціативи відкинули. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що такі гарантії «не можуть бути односторонніми» та мають враховувати інтереси обох сторін.

Раніше Зеленський повідомляв, що пакет гарантій безпеки за участю США та Європи «готовий на 100%», і Київ очікує підтвердження дати його підписання. Черговий раунд тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США має відбутися в Абу-Дабі.