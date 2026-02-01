Переговори щодо війни в Україні відбудуться 4—5 лютого в Абу-Дабі — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перенесення переговорів, присвячених завершенню війни в Україні. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram-каналі після доповіді переговорної команди.



За словами глави держави, вже визначено дати наступних тристоронніх зустрічей — вони відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що українська сторона готова до предметного та змістовного діалогу.



«Україна зацікавлена в тому, щоб результат переговорів наблизив нас до реального та достойного закінчення війни», — зазначив президент, наголосивши на важливості практичних рішень та конкретного результату майбутніх зустрічей.

Нагадаємо, минулого тижня в Абу-Дабі делегації Києва, Москви та Вашингтона під час останніх переговорів говорили про енергетичне перемир'я.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»