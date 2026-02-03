Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Запад готов к военному ответу на срыв перемирия РФ
03 февраля 2026, 11:00

Последствия обстрелов РФ. Последствия обстрелов РФ.

Украина и западные союзники согласовали механизм совместного военного реагирования на возможные нарушения Россией будущего режима прекращения огня. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, речь идет о поэтапном сценарии, предусматривающем прямое вмешательство Европы и США в случае эскалации.

По данным издания, план обсуждался в декабре и январе на переговорах украинских, европейских и американских представителей и включает трехуровневую систему реагирования.

На первом этапе, в течение 24 часов после фиксации нарушения, предусмотрены дипломатические меры и действия украинской армии для локализации угрозы. Если боевые действия продолжаются, запускается вторая фаза — задействование сил так называемой «коалиции желающих», в которую входят страны ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Третья фаза предусматривает уже прямой скоординированный военный ответ с участием США — в случае, если в течение 72 часов после первой атаки нарушение перерастет в масштабное наступление.

Источники FT отмечают, что обсуждение плана проходило в Париже и Киеве, а Владимир Зеленский поднимал вопрос американских гарантий безопасности в разговоре с Дональдом Трампом во время визита в Мар-а-Лаго.

Согласно публикации, европейские силы сдерживания должны будут обеспечивать контроль в воздухе, на море и на суше при разведывательной и логистической поддержке США. Вашингтон также готов предоставить высокотехнологические средства наблюдения вдоль линии фронта протяженностью около 1400 км.

В Москве инициативу отвергли. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предлагаемые гарантии «не могут быть односторонними» и должны учитывать интересы обеих сторон.

Ранее Зеленский сообщал, что пакет гарантий безопасности с участием США и Европы «готов на 100%», и Киев ожидает подтверждения даты его подписания. Очередной раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США должен пройти в Абу-Даби.

