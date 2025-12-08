Цены в оккупации: динамика подорожания в Донецке, Мариуполе и Мелитополе за три года

Инфляция — галопом. Как выросли цены в оккупации Рост цен на продукты и товары первой необходимости стал одной из ключевых проблем для жителей оккупированных регионов. Год за годом местные жители слушают заявления оккупационной администрации о «контроле» и «регулировании» цен, однако стоимость большинства товаров продолжает расти.
Журналисты изданий «Новости Донбасса», РИА «Південь» и 0629.com.ua исследовали уровень цен в оккупации и проанализировали темпы их роста.
Оккупационная власть предпринимала попытки ручного регулирования цен практически с самого начала российской агрессии в 2014 году. Достаточно вспомнить, как в 2015 году бывший глава «ДНР» Александр Захарченко с боевым пистолетом явился на рынок — проверять, не «обвешивают» ли его при покупке овощей.
Администрация Захарченко объясняла рост цен «спекуляциями» и обещала вмешаться. Но заметного эффекта это не дало. Захарченко погиб, на его место пришёл Пушилин — всё продолжилось.
Начиная с 2024 года на цены в Донецке существенно влияет экономическая ситуация в России — санкции и удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.
«Новости Донбасса» проанализировали динамику цен в 2023–2025 годах. Подорожание носит системный характер и связано как с экономическими, так и с политико-логистическими факторами.
В тексте представлены цены в рублях и гривнах по официальному курсу Google Finance.
В январе–феврале 2023 года жители массово сообщали о подорожании базовых продуктов. Многие цены уже давно сравнялись с московскими, однако пенсии и зарплаты в оккупированной части Донецкого региона остаются в разы ниже.
Также важно учитывать, что официальные данные оккупационных администраций регулярно расходятся с реальными ценами в магазинах Мариуполя и Донецка.
По сравнению с началом 2023 года, цены на основные продукты питания на оккупированной территории Донецкой области уже весной заметно выросли:
В октябре 2023 года Денис Пушилин заявил, что причиной роста стало «невзвертывание НДС» после так называемого «вхождения» в состав РФ, что якобы добавило 10–15% к стоимости товаров. Однако отмена ряда российских пошлин не привела к снижению цен — они продолжили расти.
Ключевым фактором Пушилин также назвал логистику: очереди на границе с РФ увеличивают стоимость доставки в 2–2,5 раза по сравнению с соседними регионами России.
К концу года администрация анонсировала план выравнивания цен с Ростовской областью, несмотря на то, что прожиточный минимум в оккупированной части Донетчины составлял 11 200 рублей (около 6 тыс. грн), тогда как в Ростовской — 13 500 рублей (около 7 тыс. грн).
Тогда ввели «потолки» цен, рейды по супермаркетам и публичные видеопроверки со стороны оккупантов. Правда, уже без пистолета на весах. Тогда же Пушилин подписал «закон» о штрафах за завышение цен.
Но штрафы не решают проблему логистики и себестоимости, поэтому цены продолжили расти. К тому же люди жаловались: социальные товары часто низкого качества, а снижение цен — минимальное и касается не всех категорий.
В 2024 году стоимость продуктов на оккупированной территории Донецкой области продолжила расти, отражая общероссийские тенденции подорожания сырья, логистики и кормов. На фоне общего подорожания выделяется тенденция по куриным яйцам: именно этот продукт вызвал громкий скандал осенью 2023 года, однако в 2024-м цены снизились по сравнению с прошлогодними. В 2024 году десяток яиц стоил 88,67–109,87 рубля (48–60 гривен).
При этом ряд позиций остался относительно стабильным. В минимальную динамику вошли майонез, чай, куриные субпродукты (желудки и печень), сахар, томатная паста, лук, помидоры, свекла.
К концу 2025 года настоящим деликатесом для жителей оккупации и россиян становится кофе. Если на свободной территории Украины килограмм растворимого кофе стоит от 800 грн, то в Донецке — от 3500 рублей (1800 грн).
Весной и летом 2025 года разница в ценах между оккупированной и подконтрольной частями области уменьшилась, но сохраняется.
На оккупированных территориях в ряде случаев дешевле: яйца, куриная тушка, свинина, соль.
Дороже — картофель, молоко, хлеб, сахар, крупы, овощи и фрукты.
Средняя цена картофеля впервые за долгое время опустилась ниже 40 рублей (21,5 грн) в сентябре. Но разброс огромный:
В Мариуполе цены начали стремительно расти в 2023 году — вместе с укоренением оккупационного режима. Если в 2022-м рынки только приходили в себя, то в 2023-м цены просто взлетели вверх. Этому способствовало не только изменение логистики (теперь украинские товары попадали на территорию города только контрабандным путем, а основная масса товаров шла с территории РФ, соответственно, и цены были выше), но и немалые деньги, которые стали получать мариупольцы от оккупантов.
Правда, очень быстро те зарплаты и пенсии, которые сначала казались мариупольцам большими, оказались мизерными на фоне галопирующей инфляции.
Как проанализировал сайт 0629, в 2023 году цены росли от 50 до 150 рублей на различные группы товаров ежемесячно.
В 2024 году такой темп инфляции держался в течение всего года. Мариуполь повторял все российские тренды на рост цен. Например, цены на яйца, или масло, или картофель. Но и другие продукты также сильно поднимались в цене. Например, крупы, горох. Например, измельченный горох стоил в 2023 году 37 рублей, а в 2024-м — 62 рубля.
В 2025 году рост замедлился, но не остановился. По словам местных жителей:
Продукты домашнего производства в 2024 году стоили:
Сейчас в 2025 цены поменялись так:
Жители отмечают: если раньше цены в оккупации были вдвое выше, чем на подконтрольной территории, то сейчас — почти сравнялись. Но отдельные товары — шоколад, кофе, масло и др. — всё ещё значительно дороже.
За почти четыре года оккупации цены в Мелитополе выросли почти вдвое по большинству позиций. Средняя зарплата покупательную способность почти не обеспечивает.
Журналисты РИА «Південь» исследовали динамику цен с начала оккупации до 2025 года.
В 2023 году жители Мелитополя уже более года не видели качественных украинских продуктов по нормальным ценам. Люди выбирали между рынком и магазинами «Мера», ставшими символом некачественной продукции.
Цены весной 2023 года (по публикациям местных каналов):
Летом 2023 года оккупанты завезли в Приазовский район томские соусы, варенье, сгущёнку и соки. Они даже заявляли, что продают товар якобы по оптовым ценам и обещали оставить первую выручку «на нужды района».
Осенью 2023 года в Мелитополе началась настоящая лихорадка под названием «золотые яйца» — десяток продавали по 150 рублей. Тогда подорожание произошло буквально за неделю — со 100–130 до 150 рублей и выше.
Кроме того, возник дефицит сахара, который из-за сбоев в логистике почти не завозили: в магазинах его разбирали за считанные часы, а весовой приходилось «выгребать со дна», причём цена поднялась до 74 рублей за килограмм.
«Сахар в пакете трудно найти. В супермаркете "Центральный" на проспекте Б. Хмельницкого сотрудница рассказала, что сахара привозят очень мало, и его быстро разбирают. Есть весовой, где нужно самому нагребать из открытого корыта, но и того к концу недели — только со дна и соскабливать. Стоит сладкая радость 74 рубля за кило. В том же ТЦ "Центральный" яйца ещё на прошлой неделе стоили по 130 за десяток. А вчера их продавали уже по 150. Такая же цена и в ТЦ "Мера". Теперь этого товара в достатке, потому что, видимо, никто не берёт за такие деньги. Поэтому возникает подозрение, что никакого дефицита нет: будь дефицит — разбирали бы, а есть искусственное повышение цены», — рассказывала РИА «Південь» жительница Мелитополя.
Зимой 2023 года цены взлетели ещё выше. Из-за нестабильного курса рубля продавцы не успевали менять ценники — стоимость резко прыгала на все продукты.
Несмотря на завышенные цены, в Мелитополе супермаркет «Мера» стал настоящей проблемой для покупателей: продукты часто просрочены, а овощи — гнилые.
«Много рыбы продают за несколько дней до окончания срока годности. Пенсионеры даже охотятся за такими консервами. Цена в "Мера-маркет" для них слишком высокая», — объясняет жительница Мелитополя.
Летом 2024 года оккупированный Мелитополь в очередной раз переживал новую волну подорожания продуктов. Рост цен подпитывали и транспортные факторы: овощи и фрукты на рынки и в супермаркеты привозили не из Херсона, а из Азербайджана, Казахстана и даже Китая. Импортный товар продавали не только в сети «Мера», но и на Центральном и Образцовом рынках.
Сахар: за несколько месяцев стоимость поднялась с 45–66 рублей до 71–92 рублей. Яйца за летний период 2024 года выросли в цене на 42%, бананы — на 48%, свёкла — на 53%, яблоки подорожали на треть, картофель — на четверть. Кроме того:
Зимой 2024 года оккупанты предлагали жителям фальсификат по завышенным ценам: на прилавках появлялись подсолнечное масло, курятина, кондитерские изделия и даже туалетная бумага с украинскими этикетками, но российского производства.
В начале 2025 года рекорд по скачку стоимости побил хлеб: ржаной «Черноморский» с Мелитопольского хлебозавода подорожал с 37 до 47 рублей за буханку, частные пекарни подняли цены вообще вдвое — батоны по 70 рублей.
Большинство продуктов в магазинах — российского производства, а также из Беларуси, Казахстана и других республик РФ.
В начале весны 2025 года цены оставались высокими. В «Мере» они настолько непредсказуемы, что один и тот же товар в разных магазинах продается по-разному: литр сока на Белякова стоит 242 рубля, а в другом маркете — около 140 рублей; десяток яиц на Шмидта — 89 рублей, а на Кирова — 105.
Даже если удаётся найти выгодную цену на полке, не факт, что она совпадёт с ценой в чеке: жители Мелитополя жаловались, что товар «пробивается» дороже на 20–70%, а персонал отказывается исправлять ошибки.
Даже приезжие из Мариуполя отмечали, что цены сильно отличаются между городами. Один из примеров — блогерка Лиля, которая приезжала по работе из Мариуполя в Мелитополь. Она говорит, что город ей очень понравился, но единственный минус — цены в продуктовых магазинах.
«В магазинах очень высокие цены, намного дороже, чем у нас в Мариуполе. Например, сыр, я очень люблю сыр, который я беру в Мариуполе, — он стоит 850 рублей, здесь он стоит чуть больше 1000 рублей. Тот сыр, который я покупаю в Мариуполе за 1000 рублей, здесь стоит почти 1500 рублей. Ну очень разнятся цены», — говорит женщина в своем видео.
В селах, куда сложно добраться даже маршрутками, наблюдается ещё и дефицит товаров.
«Один местный регулярно ездил по работе в Крым, а на обратном пути привозил в село овощи и продавал здесь. Все были довольны, потому что в селе появилось единственное место, где можно было купить овощи. Старики чуть не плакали от счастья, что им больше не нужно каждую неделю ездить в город. И что же? Его задавили из налоговой за то, что он занимается бизнесом. Людям не дают ни единого шанса выжить», — рассказывает источник РИА «Південь» из временно оккупированного села под Токмаком, Запорожская область.
Такие цены в оккупированном Мелитополе и на ТОТ Запорожской области, где большинство людей получает зарплаты 40–45 тысяч рублей. Фактически, на одну зарплату — лишь несколько полноценных походов в магазин.
Журналисты проанализировали рост цен на отдельные товары в оккупации за 4 года и выяснили, что на большинство продуктов цены выросли вдвое и больше.
Рост цен в России и на оккупированных территориях Украины — системный, а не разовый. С 2023 по 2025 год подорожали почти все виды продуктов, в большинстве случаев — на десятки процентов.
Причины роста цен очевидны:
Ценовые потолки, рейды и штрафы создают лишь информационный эффект, но не влияют на стоимость доставки и закупки товаров — это показали годы жизни под оккупацией.