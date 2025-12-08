Цены в оккупации: динамика подорожания в Донецке, Мариуполе и Мелитополе за три года

Инфляция — галопом. Как выросли цены в оккупации Рост цен на продукты и товары первой необходимости стал одной из ключевых проблем для жителей оккупированных регионов. Год за годом местные жители слушают заявления оккупационной администрации о «контроле» и «регулировании» цен, однако стоимость большинства товаров продолжает расти.



Журналисты изданий «Новости Донбасса», РИА «Південь» и 0629.com.ua исследовали уровень цен в оккупации и проанализировали темпы их роста.

Донецкая область

Оккупационная власть предпринимала попытки ручного регулирования цен практически с самого начала российской агрессии в 2014 году. Достаточно вспомнить, как в 2015 году бывший глава «ДНР» Александр Захарченко с боевым пистолетом явился на рынок — проверять, не «обвешивают» ли его при покупке овощей.





Администрация Захарченко объясняла рост цен «спекуляциями» и обещала вмешаться. Но заметного эффекта это не дало. Захарченко погиб, на его место пришёл Пушилин — всё продолжилось.



Начиная с 2024 года на цены в Донецке существенно влияет экономическая ситуация в России — санкции и удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.



«Новости Донбасса» проанализировали динамику цен в 2023–2025 годах. Подорожание носит системный характер и связано как с экономическими, так и с политико-логистическими факторами.



В тексте представлены цены в рублях и гривнах по официальному курсу Google Finance.

2023: от поиска виновных к очередному регулированию цен

В январе–феврале 2023 года жители массово сообщали о подорожании базовых продуктов. Многие цены уже давно сравнялись с московскими, однако пенсии и зарплаты в оккупированной части Донецкого региона остаются в разы ниже.



Также важно учитывать, что официальные данные оккупационных администраций регулярно расходятся с реальными ценами в магазинах Мариуполя и Донецка.



По сравнению с началом 2023 года, цены на основные продукты питания на оккупированной территории Донецкой области уже весной заметно выросли:

Молоко подорожало с 64–90 рублей (34,5–48,5 грн) до 79–124 рублей (42,6–66,88 грн), то есть примерно на 30–40%.

Сливочное масло: с 180–260 рублей (97–140 грн) до 350 рублей (189 грн), рост — 40–60%.

Особенно заметно подорожало мясо: куриное филе практически удвоилось в цене.

Рекордсменом стали яйца: десяток 1-го сорта вырос с 71–102 рублей (38–55 грн) до 170 рублей (91,7 грн). Рост составил 70–100%.

В октябре 2023 года Денис Пушилин заявил, что причиной роста стало «невзвертывание НДС» после так называемого «вхождения» в состав РФ, что якобы добавило 10–15% к стоимости товаров. Однако отмена ряда российских пошлин не привела к снижению цен — они продолжили расти.



Ключевым фактором Пушилин также назвал логистику: очереди на границе с РФ увеличивают стоимость доставки в 2–2,5 раза по сравнению с соседними регионами России.



К концу года администрация анонсировала план выравнивания цен с Ростовской областью, несмотря на то, что прожиточный минимум в оккупированной части Донетчины составлял 11 200 рублей (около 6 тыс. грн), тогда как в Ростовской — 13 500 рублей (около 7 тыс. грн).



Тогда ввели «потолки» цен, рейды по супермаркетам и публичные видеопроверки со стороны оккупантов. Правда, уже без пистолета на весах. Тогда же Пушилин подписал «закон» о штрафах за завышение цен.



Но штрафы не решают проблему логистики и себестоимости, поэтому цены продолжили расти. К тому же люди жаловались: социальные товары часто низкого качества, а снижение цен — минимальное и касается не всех категорий.

Что подорожало в Донецке в 2024 году

В 2024 году стоимость продуктов на оккупированной территории Донецкой области продолжила расти, отражая общероссийские тенденции подорожания сырья, логистики и кормов. На фоне общего подорожания выделяется тенденция по куриным яйцам: именно этот продукт вызвал громкий скандал осенью 2023 года, однако в 2024-м цены снизились по сравнению с прошлогодними. В 2024 году десяток яиц стоил 88,67–109,87 рубля (48–60 гривен).

Существенно подорожала солёная сельдь: с 293 руб. (158 грн) за кг в 2023 году до 355 руб. (191 грн) в 2024-м.

Картофель вырос почти вдвое — с 31 до 59 руб. (16,7–32 грн) за кг.

Сливочное масло традиционно дорожает ежегодно: средняя цена выросла ещё примерно на 62 руб. (33 грн).

При этом ряд позиций остался относительно стабильным. В минимальную динамику вошли майонез, чай, куриные субпродукты (желудки и печень), сахар, томатная паста, лук, помидоры, свекла.

Когда картофель — деликатес, а кофе — роскошь: цены 2025 года

К концу 2025 года настоящим деликатесом для жителей оккупации и россиян становится кофе. Если на свободной территории Украины килограмм растворимого кофе стоит от 800 грн, то в Донецке — от 3500 рублей (1800 грн).



Весной и летом 2025 года разница в ценах между оккупированной и подконтрольной частями области уменьшилась, но сохраняется.







На оккупированных территориях в ряде случаев дешевле: яйца, куриная тушка, свинина, соль.



Дороже — картофель, молоко, хлеб, сахар, крупы, овощи и фрукты.



Средняя цена картофеля впервые за долгое время опустилась ниже 40 рублей (21,5 грн) в сентябре. Но разброс огромный:

супермаркеты: 35–45 руб. (19–24 грн)

магазины у дома: до 60 руб. (32 грн)

отдельные точки: до 85 руб. (46 грн) за кг.

Цены в Мариуполе

В Мариуполе цены начали стремительно расти в 2023 году — вместе с укоренением оккупационного режима. Если в 2022-м рынки только приходили в себя, то в 2023-м цены просто взлетели вверх. Этому способствовало не только изменение логистики (теперь украинские товары попадали на территорию города только контрабандным путем, а основная масса товаров шла с территории РФ, соответственно, и цены были выше), но и немалые деньги, которые стали получать мариупольцы от оккупантов.



Правда, очень быстро те зарплаты и пенсии, которые сначала казались мариупольцам большими, оказались мизерными на фоне галопирующей инфляции.



Как проанализировал сайт 0629, в 2023 году цены росли от 50 до 150 рублей на различные группы товаров ежемесячно.



В 2024 году такой темп инфляции держался в течение всего года. Мариуполь повторял все российские тренды на рост цен. Например, цены на яйца, или масло, или картофель. Но и другие продукты также сильно поднимались в цене. Например, крупы, горох. Например, измельченный горох стоил в 2023 году 37 рублей, а в 2024-м — 62 рубля.





В 2025 году рост замедлился, но не остановился. По словам местных жителей:

молоко за полгода подорожало на 50–100 руб.,

яйца, наоборот, подешевели.

Продукты домашнего производства в 2024 году стоили:

молоко: 50–60 руб./л

яйца: 130 руб./десяток

творог: 170 руб.

сметана: 230 руб.

Сейчас в 2025 цены поменялись так:

молоко — 100 руб./л

яйца — 150 руб./десяток

творог — 250–300 руб.

сметана — 350 руб.

масло — 1500 руб.

Колбаса тоже подорожала (качество остаётся низким) — рост в среднем 200 руб.

Картофель сезонно колеблется и сейчас примерно на уровне прошлого года.

Жители отмечают: если раньше цены в оккупации были вдвое выше, чем на подконтрольной территории, то сейчас — почти сравнялись. Но отдельные товары — шоколад, кофе, масло и др. — всё ещё значительно дороже.







Запорожская область

Цены в оккупированном Мелитополе

За почти четыре года оккупации цены в Мелитополе выросли почти вдвое по большинству позиций. Средняя зарплата покупательную способность почти не обеспечивает.



Журналисты РИА «Південь» исследовали динамику цен с начала оккупации до 2025 года.

2023 год — ценники в рублях, «золотые яйца» и дефицит сахара

В 2023 году жители Мелитополя уже более года не видели качественных украинских продуктов по нормальным ценам. Люди выбирали между рынком и магазинами «Мера», ставшими символом некачественной продукции.

Цены весной 2023 года (по публикациям местных каналов):

тушенка — 74–170 руб.

макароны — 50 руб.

мука — 25 руб.

морковь — 26 руб.

картофель — 18 руб.

лук — 45 руб.

помидоры — 262 руб.

чеснок — 200 руб.

лимон — 118 руб.

редис — 130 руб.

Летом 2023 года оккупанты завезли в Приазовский район томские соусы, варенье, сгущёнку и соки. Они даже заявляли, что продают товар якобы по оптовым ценам и обещали оставить первую выручку «на нужды района».



Осенью 2023 года в Мелитополе началась настоящая лихорадка под названием «золотые яйца» — десяток продавали по 150 рублей. Тогда подорожание произошло буквально за неделю — со 100–130 до 150 рублей и выше.



Кроме того, возник дефицит сахара, который из-за сбоев в логистике почти не завозили: в магазинах его разбирали за считанные часы, а весовой приходилось «выгребать со дна», причём цена поднялась до 74 рублей за килограмм.

«Сахар в пакете трудно найти. В супермаркете "Центральный" на проспекте Б. Хмельницкого сотрудница рассказала, что сахара привозят очень мало, и его быстро разбирают. Есть весовой, где нужно самому нагребать из открытого корыта, но и того к концу недели — только со дна и соскабливать. Стоит сладкая радость 74 рубля за кило. В том же ТЦ "Центральный" яйца ещё на прошлой неделе стоили по 130 за десяток. А вчера их продавали уже по 150. Такая же цена и в ТЦ "Мера". Теперь этого товара в достатке, потому что, видимо, никто не берёт за такие деньги. Поэтому возникает подозрение, что никакого дефицита нет: будь дефицит — разбирали бы, а есть искусственное повышение цены», — рассказывала РИА «Південь» жительница Мелитополя.

Зимой 2023 года цены взлетели ещё выше. Из-за нестабильного курса рубля продавцы не успевали менять ценники — стоимость резко прыгала на все продукты.

2024 год — новая волна подорожания

Несмотря на завышенные цены, в Мелитополе супермаркет «Мера» стал настоящей проблемой для покупателей: продукты часто просрочены, а овощи — гнилые.

«Много рыбы продают за несколько дней до окончания срока годности. Пенсионеры даже охотятся за такими консервами. Цена в "Мера-маркет" для них слишком высокая», — объясняет жительница Мелитополя.

Летом 2024 года оккупированный Мелитополь в очередной раз переживал новую волну подорожания продуктов. Рост цен подпитывали и транспортные факторы: овощи и фрукты на рынки и в супермаркеты привозили не из Херсона, а из Азербайджана, Казахстана и даже Китая. Импортный товар продавали не только в сети «Мера», но и на Центральном и Образцовом рынках.



Сахар: за несколько месяцев стоимость поднялась с 45–66 рублей до 71–92 рублей. Яйца за летний период 2024 года выросли в цене на 42%, бананы — на 48%, свёкла — на 53%, яблоки подорожали на треть, картофель — на четверть. Кроме того:

Хлеб «татарский» — был 25 руб., стал 30 руб.

Помидоры продавали по 60 руб., теперь — по 100–120 руб.

Вода (5 литров) — было 25 руб., стало 30 руб.

Мясо — свинина была 400 руб., стала 450 руб.

Сметана (пол-литра) — была 200 руб., стала 300 руб.

Зимой 2024 года оккупанты предлагали жителям фальсификат по завышенным ценам: на прилавках появлялись подсолнечное масло, курятина, кондитерские изделия и даже туалетная бумага с украинскими этикетками, но российского производства.

Рекордные цены 2025 года в Мелитополе

В начале 2025 года рекорд по скачку стоимости побил хлеб: ржаной «Черноморский» с Мелитопольского хлебозавода подорожал с 37 до 47 рублей за буханку, частные пекарни подняли цены вообще вдвое — батоны по 70 рублей.



Большинство продуктов в магазинах — российского производства, а также из Беларуси, Казахстана и других республик РФ.



В начале весны 2025 года цены оставались высокими. В «Мере» они настолько непредсказуемы, что один и тот же товар в разных магазинах продается по-разному: литр сока на Белякова стоит 242 рубля, а в другом маркете — около 140 рублей; десяток яиц на Шмидта — 89 рублей, а на Кирова — 105.



Даже если удаётся найти выгодную цену на полке, не факт, что она совпадёт с ценой в чеке: жители Мелитополя жаловались, что товар «пробивается» дороже на 20–70%, а персонал отказывается исправлять ошибки.



Даже приезжие из Мариуполя отмечали, что цены сильно отличаются между городами. Один из примеров — блогерка Лиля, которая приезжала по работе из Мариуполя в Мелитополь. Она говорит, что город ей очень понравился, но единственный минус — цены в продуктовых магазинах.

«В магазинах очень высокие цены, намного дороже, чем у нас в Мариуполе. Например, сыр, я очень люблю сыр, который я беру в Мариуполе, — он стоит 850 рублей, здесь он стоит чуть больше 1000 рублей. Тот сыр, который я покупаю в Мариуполе за 1000 рублей, здесь стоит почти 1500 рублей. Ну очень разнятся цены», — говорит женщина в своем видео.

В селах, куда сложно добраться даже маршрутками, наблюдается ещё и дефицит товаров.

«Один местный регулярно ездил по работе в Крым, а на обратном пути привозил в село овощи и продавал здесь. Все были довольны, потому что в селе появилось единственное место, где можно было купить овощи. Старики чуть не плакали от счастья, что им больше не нужно каждую неделю ездить в город. И что же? Его задавили из налоговой за то, что он занимается бизнесом. Людям не дают ни единого шанса выжить», — рассказывает источник РИА «Південь» из временно оккупированного села под Токмаком, Запорожская область.

Такие цены в оккупированном Мелитополе и на ТОТ Запорожской области, где большинство людей получает зарплаты 40–45 тысяч рублей. Фактически, на одну зарплату — лишь несколько полноценных походов в магазин.



Журналисты проанализировали рост цен на отдельные товары в оккупации за 4 года и выяснили, что на большинство продуктов цены выросли вдвое и больше.











Почему растут цены и чего ждать дальше

Рост цен в России и на оккупированных территориях Украины — системный, а не разовый. С 2023 по 2025 год подорожали почти все виды продуктов, в большинстве случаев — на десятки процентов.



Причины роста цен очевидны:

сложная логистика;

высокие риски — как связанные с безопасностью, так и с хранением товаров;

стремительное подорожание и дефицит топлива;

нехватка кадров;

высокие цены и перебои с электричеством и водой.

Ценовые потолки, рейды и штрафы создают лишь информационный эффект, но не влияют на стоимость доставки и закупки товаров — это показали годы жизни под оккупацией.