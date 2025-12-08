Ціни в окупації: динаміка подорожчання у Донецьку, Маріуполі та Мелітополі за три роки

Зростання цін на продукти і товари першої потреби стало однією з ключових проблем для жителів окупованих регіонів. З року в рік місцеві жителі слухають заяви окупаційної адміністрації про «контроль» і «регулювання» цін, але вартість більшості товарів продовжує зростати.



Журналісти видань «Новини Донбасу» , РІА «Південь» та 0629.com.ua досліджували рівень цін в окупації та проаналізували темпи їхнього зростання.

Донецька область

Окупаційна влада робила спроби ручного управління цінами майже з самого початку російської агресії у 2014 році. Достатньо згадати, як у 2015 році колишній голова «ДНР» Олександр Захарченко з бойовим пістолетом прийшов на ринок — перевіряти, чи не «обважать» його під час купівлі овочів.





Адміністрація Захарченка пояснювала зростання цін на продукти «спекуляціями» і обіцяла втрутитися. Але помітного ефекту це не дало. Захарченко загинув, на його місце прийшов Пушилін — усе продовжилося.



Починаючи з 2024 року, на ціни в Донецьку суттєво впливає економічна ситуація в Росії, а саме санкції та удари українських дронів по нафтопереробних заводах.



«Новини Донбасу» проаналізували динаміку цін у 2023–2025 роках. Подорожчання має системний характер і пов’язане як з економічними, так і політико-логістичними факторами.



У тексті представлені ціни в рублях і гривнях за офіційним курсом Google Finance

2023: від пошуку винних до чергового регулювання цін

У січні-лютому 2023 року жителі масово повідомляли про подорожчання базових продуктів. Багато цін уже давно стали порівнюваними з московськими, однак пенсії та зарплати в окупованій частині Донецького регіону залишаються в рази нижчими.



Також важливо враховувати, що офіційні дані окупаційних адміністрацій регулярно розходяться з реальними цінами у магазинах Маріуполя і Донецька.



Порівняно з початком 2023 року, ціни на основні харчові продукти на окупованій території Донецької області вже навесні того ж року зросли суттєво.

Молоко подорожчало з 64-90 рублів (34,5-48,5 грн.) до 79-124 рублів (42,6-66,88 грн.), тобто приблизно на 30-40%.

Вершкове масло: з 180-260 рублів (97-140 грн) до 350 рублів (189 грн), зростання - 40-60%.

Особливо помітно подорожчало м'ясо: куряче філе практично подвоїлося в ціні.

Рекордсменом стали яйця: десяток 1-го ґатунку зріс із 71–102 рублів (38–55 грн) до 170 рублів (91,7 грн). Зростання склало 70–100%.

У жовтні 2023 року Денис Пушилін заявив, що причиною зростання стало «неповернення НДС» після так званого «входження» до складу РФ, що нібито додало 10–15% до вартості товарів. Однак скасування низки російських мит не призвело до зниження цін — вони продовжили зростати.



Ключовим фактором Пушилін також назвав логістику: черги на кордоні з РФ збільшують вартість доставлення у 2–2,5 раза порівняно із сусідніми регіонами Росії.



До кінця року адміністрація анонсувала план вирівнювання цін з Ростовською областю, попри те, що рівень прожиткового мінімуму на окупованій Донеччині становив 11 200 рублів (близько 6 тисяч гривень), а в Ростовській області — 13 500 рублів (близько 7 тисяч гривень).



Тоді ввели «стелі» цін, рейди по супермаркетах і публічні відеоперевірки з боку окупантів. Щоправда, уже без пістолета на вагах. Тоді ж Пушилін підписав «закон» про штрафи за завищення цін.



Однак штрафи не розв'язують проблему логістики і собівартості, тому ціни продовжили зростати. До того ж люди скаржилися: соціальні товари часто низької якості, а зниження цін — мінімальне і стосується не всіх категорій..

Що подорожчало у Донецьку у 2024 році

У 2024 році вартість продуктів на окупованій території Донецької області продовжила зростати, відображаючи загальноросійські тенденції подорожчання сировини, логістики та кормів. На тлі загального подорожчання виділяється тенденція за курячими яйцями: саме цей продукт спричинив гучний скандал восени 2023 року, однак у 2024-му ціни знизилися відносно торішніх. У 2024 році десяток яєць коштував 88,67–109,87 рубля (48–60 гривень).

Суттэво подорожчав солоний оселедець: з 293 руб. (158 грн) за кг у 2023 році до 355 руб. (191 грн) 2024-го.

Картопля виросла майже вдвічі - з 31 до 59 руб. (16,7–32 грн.) за кг.

Вершкове масло традиційно дорожчає щорічно: середня ціна зросла ще приблизно на 62 руб. (33 грн).

При цьому низка позицій залишилася відносно стабільною. У мінімальну динаміку увійшли майонез, чай, курячі субпродукти (шлунки та печінка), цукор, томатна паста, цибуля, помідори, буряк.

Коли картопля — делікатес, а кава — розкіш: Донецьк у цінах 2025 року

Під кінець 2025 року справжнім делікатесом для росіян і жителів окупації стає кава. Якщо на території вільної України кілограм розчинної кави коштує від 800 гривень, то в Донецьку — від 3500 рублів (1800 гривень).



Навесні і влітку 2025 року різниця в цінах між окупованою і підконтрольною частинами області зменшилася, але зберігається.







На окупованих територіях у низці випадків дешевше: яйця, куряча тушка, свинина, сіль.



Дорожче — картопля, молоко, хліб, цукор, крупи, овочі та фрукти.



Середня ціна картоплі вперше за довгий час опустилася нижче за 40 рублів (21,5 грн) у вересні. Але розкид величезний:

супермаркети: 35-45 руб. (19-24 грн)

магазини біля будинку: до 60 руб. (32 грн)

окремі точки: до 85 руб. (46 грн.) за кг.

Ціни в Маріуполі

УВ Маріуполі ціни почали стрімко зростати в 2023 році — разом із вкоріненням окупаційного режиму. Якщо в 2022-му ринки лише приходили до тями, то у 2023-му ціни просто понеслися вгору. Цьому сприяла не тільки зміна логістики (тепер українські товари потрапляли на територію міста лише контрабандним шляхом, а основна маса товарів йшла з території РФ, відповідно, і ціни були вищими), а і чималі гроші, які стали отримувати маріупольці від окупантів.



Правда, дуже швидко ті зарплати та пенсії, які спочатку здавалися маріупольцям великими, виявилися мізерними на фоні галопуючої інфляції.



Як проаналізував сайт 0629, в 2023 році ціни зростали від 50 до 150 рублів на різні групи товарів щомісяця.



В 2024 році такий темп інфляції тримався протягом всього року. Маріуполь повторював всі російські тренди на зростання цін. Наприклад, ціни на яйця, або масло, або картопля. Але і інші продукти також сильно піднімалися в ціні. Наприклад, крупи, горох. Наприклад, горох подрібнений коштував в 2023 році 37 рублів, а в 2024-му — 62 рублі.





В 2025 році зростання цін уповільнилося, проте не зупинилося. За словами місцевих мешканців:

молоко за півроку подорожчало на 50-100 руб.

яйця, навпаки, подешевшали.

Продукти домашнього виробництва у 2024 році коштували:

молоко: 50-60 руб./л

яйця: 130 руб./десяток

сир: 170 руб.

сметана: 230 руб.

Тепер у 2025 ціни змінилися так:

молоко - 100 руб./л

яйця - 150 руб./десяток

сир - 250-300 руб.

сметана - 350 руб.

олія - 1500 руб.

Ковбаса теж подорожчала (якість залишається низькою) - зростання в середньому 200 руб.

Картопля сезонно вагається і зараз приблизно на рівні минулого року.

Жителі зазначають: якщо раніше ціни в окупації були вдвічі вищими, ніж на підконтрольній території, то зараз майже зрівнялися. Але окремі товари — шоколад, кава, олія та ін. — все ще значно дорожчі.





Запорізька область

Ціни в окупованому Мелітополі

За майже чотири роки окупації ціни у Мелітополі зросли майже вдвічі за більшістю позицій. Середня зарплата купівельну спроможність майже не забезпечує.



Журналісти РІА «Південь» досліджували динаміку цін із початку окупації до 2025 року.

2023 рік — цінники в рублях, «золоті яйця» і дефіцит цукру

У 2023-му мешканці тимчасово окупованого Мелітополя вже понад рік не бачили якіснихукраїнських продуктів за нормальними цінами. У людей був вибір лише між ринком та магазинами «Мера», які вже тоді стали символом неякісної продукції. Тоді ціни вже були в рублях і у місцевих каналах публікували вартість деяких продуктів (станом на квітень 2023-го):

Ціни навесні 2023 року (за публікаціями місцевих каналів):

тушонка — 74-170 руб.

макарони — 50 руб.

борошно — 25 руб.

морква — 26 руб.

картопля — 18 руб.

цибуля — 45 руб.

помідори — 262 руб.

часник — 200 руб.

лимон — 118 руб.

редиска — 130 руб.

Влітку 2023 року окупанти завезли до Приазовського району томські соуси, варення, згущене молоко і соки. Вони навіть заявляли, що продають товар нібито за оптовими цінами та обіцяли залишити першу виручку «на потреби району».



Восени 2023 року в Мелітополі почалася справжня лихоманка під назвою "золоті яйця" — десяток продавали по 150 рублів. Тоді підвищення вартості яєць відбулося буквально за тиждень — зі 100-130 до 150 рублів і вище.



Крім того, виник дефіцит цукру , який через збої в логістиці майже не завозили: у магазинах його розбирали за лічені години, а ваговий доводиться «вигрібати з дна», причому ціна піднялась до 74 рублів за кілограм.

«Цукру в пакеті важко знайти. У супермаркеті "Центральний", що на проспекті Б. Хмельницького, співробітниця розповіла, що цукру привозять дуже мало і його швидко розбирають. Є ваговий, де треба з відкритого корита самому нагрібати, але й того вже до кінця тижня — тільки з дна й зішкрібати. Коштує солодка радість 74 рублі за кіло. У тому ж ТЦ "Центральному" яйця ще минулого тижня коштували по 130 за десяток. А вже вчора їх продавали по 150. Така ж сама ціна в ТЦ «Мєра». Тепер товару цього вдосталь, бо, мабуть, ніхто не бере за такі гроші. Тому виникає підозра, що ніякого дефіциту немає: був би дефіцит — розбирали б, а є штучне підвищення ціни», — розповідала РІА Південь мешканка Мелітополя.

Взимку 2023 року ціни злетіли ще вище . Через нестабільний курс рубля продавці не встигали змінювати цінники — вартість стрибала швидко і на всі продукти.

2024-ий — нова хвиля подорожчання

Незважаючи на завищені ціни, у Мелітополі супермаркет «Міра» став справжньою проблемою для покупців : продукти часто прострочені, а овочі – гнилі.

«Багато риби продають за декілька днів до закінчення терміну вживання. Пенсіонери навіть полюють за такими консервами. Ціна в "Мєра-маркет" для них занадто висока», — пояснює мешканка Мелітополя.

Влітку 2024 року окупований Мелітополь вкотре переживав нову хвилю подорожчання харчових товарів. Зростання цін підживлювали і транспортні фактори: овочі та фрукти на ринки та у супермаркети привозили не з Херсона, а з Азербайджану, Казахстану та навіть Китаю. Імпортний товар продавали не лише в мережі «Мєра», а й на Центральному та Зразковому ринках.



Цукор: за кілька місяців вартість піднялася з 45–66 рублів до 71-92 рублі. Яйця за літній період 2024 року зросли в ціні на 42%, банани — на 48%, буряк — на 53%, яблука подорожчали на третину, картопля — на чверть. Крім того:

Хліб "татарський" — був 25 руб., Став 30 руб.

Помідори продавали по 60 руб., Тепер — по 100-120 руб.

Вода (5 літрів) — було 25 руб., Стало 30 руб.

М'ясо — свинина була 400 руб., Стала 450 руб.

Сметана (півлітра) — була 200 руб., Стала 300 руб.

Взимку 2024 року окупанти пропонували мешканцям фальсифікат за завищеними цінами: на прилавках опиняються соняшникова олія, курятина, кондитерські вироби та навіть туалетний папір із українськими етикетками, але російського виробництва.

Рекордні ціни 2025 року у Мелітополі

На початку 2025 року рекорд зі стрибка вартості побив хліб : житній «Чорноморський» з Мелітопольського хлібозаводу подорожчав із 37 до 47 рублів за буханець, приватні пекарні підняли ціни взагалі вдвічі — батони по 70 рублів.



Більшість продуктів у магазинах російського виробництва, а також із Білорусі, Казахстану та інших республік РФ.



На початку весни 2025 року вартість залишалася високою. Ціни у «Мєрі» настільки непередбачувані, що одна й та сама продукція в різних магазинах продається по-різному: літр соку на Бєлякова коштує 242 рублі, а в іншому маркеті — близько 140 рублів; десяток яєць на Шмідта — 89 рублів, а на Кірова — 105.



Навіть якщо вдається знайти вигідну ціну на полиці, не факт, що вона збіжиться з ціною в чеку: мелітопольці скаржились, що товари пробиваються дорожче на 20-70%, а персонал відмовляється виправляти помилки.



Навіть приїжджі з Маріуполя зазначали, що ціни дуже відрізняються між містами. Один із прикладів — блогерка Ліля, яка приїжджала по роботі з Маріуполя до Мелітополя. Вона каже, що місто їй дуже сподобалося, але єдиний мінус – ціни у продуктових магазинах .

«В магазинах дуже високі ціни, набагато дорожчі, ніж у нас у Маріуполі. Наприклад, сир, я дуже люблю сир, який я беру в Маріуполі, він коштує 850 рублів, тут він коштує трохи більше 1000 рублів. Той сир, який я беру в Маріуполі за 1000 рублів, тут коштує майже 1500 рублів. Ну дуже різняться ціни», — каже жінка у своєму відео.

У селах, куди складно дістатися навіть маршрутками, спостерігається ще дефіцит товарів.

«Один місцевий регулярно їздив по роботі до Криму, а на зворотному шляху віз до села овочі і тут продавав. Всі були задоволені, оскільки в селі з'явилося єдине місце, де можна було купити овочі. Старі ледь не плакали від щастя, що їм більше не доведеться щотижня їздити до міста. І що ж? Його задушили з податкової за те, що він займається бізнесом. Людям не дають жодного шансу вижити», — розповідає джерело РІА Південь з тимчасово окупованого села під Токмаком Запорізька область.

Такі ціни в окупованому Мелітополі і на ТОТ Запорізької області, де більшість людей отримує зарплати у 40-45 тисяч рублів. Фактично, на одну зарплату — лише кілька повноцінних походів у магазин.



Журналісти РІА Південь проаналізували зростання цін на деякі товари в окупації за 4 роки і виявили, що на більшість продуктів ціни зросли вдвічі й більше.











Чому зростають ціни і чого чекати далі

Зростання цін у Росії та на окупованих територіях України — системне, а не разове. З 2023 по 2025 рік подорожчали майже всі види продуктів, у більшості випадків — на десятки відсотків.



Причини зростання цін очевидні:

складна логістика;

високі ризики як пов'язані з безпекою, так і зі зберіганням товарів;

стрімке подорожчання та дефіцит палива;

нестача кадрів;

високі ціни та перебої з електрикою та водою.

Стелі цін, рейди і штрафи створюють інформаційний ефект, але не впливають на вартість доставлення і закупівлі товарів — це показали роки життя під окупацією.