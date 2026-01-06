Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Покровск и Мирноград: бои в условиях оперативного окружения и ограниченной логистики
06 января 2026, 20:23

Гарнизоны ВСУ в Покровске и Мирнограде уже около трех месяцев ведут бои в условиях оперативного окружения. Надежного тыла здесь нет, а боевые действия носят мозаичный характер — с серыми зонами, обходами и постоянными попытками проникновения противника малыми пехотными группами в городскую застройку.

Логистика агломерации работает в ограниченном режиме. В Мирнограде наземные маршруты практически отсутствуют, поэтому с осени снабжение, эвакуация и доставка боекомплекта во многом осуществляются с помощью беспилотников и наземных роботизированных комплексов. Оборону там удерживают подразделения морской пехоты.

В Покровске противник пытается ослабить позиции ВСУ через удары по флангам и коммуникациям и обойти город с юго-запада. Одновременно украинские подразделения ведут активные ударно-штурмовые действия в городской застройке, нанося противнику потери.

На севере давление сохраняет 51-я общевойсковая армия РФ. По оценкам экспертов, российское командование вновь пытается действовать сразу на нескольких направлениях, повторяя ранее допущенные ошибки. Судьба агломерации во многом зависит от удержания Родинского, района Красного Лимана и отдельных направлений на подступах.

Украинские защитники находятся в состоянии физического и морального истощения: ротации осложнены, снабжение ограничено, давление не ослабевает. Оборона продолжается, а бои за Покровск и Мирноград остаются затяжной борьбой на истощение, где каждый день удержания имеет стратегическое значение для всей агломерации и обороны Донецкой области.

