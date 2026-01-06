Почти 1,2 млн гривен помощи направила Северскодонецкая громада военным

Иллюстративное фото

Северскодонецкая громада направила почти 1,2 млн гривен на поддержку военнослужащих и членов их семей. Финансовую помощь получили 57 человек.



Как сообщили в Луганской областной военной администрации, 27 защитников и защитниц Украины, имеющих статус участников боевых действий в период военного положения, получили по 15 тысяч гривен — всего 405 000 грн.



Еще 540 000 гривен выплачено 18-ти военнослужащим, находившимся в отпуске. Трем защитникам, получившим ранения, но продолжающим службу, выделили по 25 тысяч гривен — в общей сложности 75 000 грн.



Отдельную помощь получили мобилизованные и добровольцы: двум военнослужащим выплатили 100 000 гривен. Семье погибшего защитника предоставили 15 000 грн.



Кроме того, в честь Дня защитников и защитниц Украины шести семьям погибших военных было выплачено по 10 тысяч гривен.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»