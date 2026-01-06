Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Генштаб ВСУ сообщил об ударах по целям в Донецкой области и тылу РФ
06 января 2026, 18:11

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда военных объектов армии РФ, в том числе целей в Донецкой области.

В ночь на 6 января Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по нефтебазе противника «Геркон Плюс» в районе Стрелецкие Хутора Липецкой области РФ. Цель поражена, зафиксированы взрывы и пожар. Степень ущерба уточняется.

В Донецкой области нанесены удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов в районе Покровска. Во всех случаях зафиксированы попадания в цели.
Поражена радиолокационная станция 9С32 ЗРК С-300В в районе Новоянисоле на ВОТ Донецкой области.

Также удары были нанесены по пунктам управления БПЛА противника в районах Валетовки Курской области и Грайворона Белгородской области РФ, а также по району сосредоточения живой силы противника в районе Староселья Белгородской области. Цели поражены, потери уточняются.

Ранее «Новости Донбасса» писали об уничтожении колонны техники российской армии украинскими десантниками под Покровском.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Донецкая область Покровск
уничтождение техники оккупантов
«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
