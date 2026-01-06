Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
06 января 2026, 12:23

На временно оккупированных территориях Донецкой области малый бизнес оказался на грани массовых закрытий. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

Активисты отмечают, что рост налогов и стремительное повышение инфляции приводят к резкому падению спроса. Больше всего страдают кафе, бары, магазины и сервисы доставки — рост цен отпугивает клиентов, а снижение порога выручки для уплаты НДС стало последней каплей.

«Ситуация наглядно демонстрирует, как оккупационная политика разрушает малый бизнес и оставляет людей без работы и перспектив», — говорится в публикации активистов.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что на временно оккупированной территории Луганской области с начала 2026 года системно прекращают действие региональных программ социальной поддержки.

Кроме того, падение режима Мадуро ставит под угрозу $17 млрд российских инвестиций. С начала полномасштабной войны против Украины финансовая нагрузка на российских налогоплательщиков достигла примерно 550 миллиардов долларов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

@novosti.dn.ua

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
