Скриншот: Жовта Стрічка

На временно оккупированных территориях Донецкой области малый бизнес оказался на грани массовых закрытий. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



Активисты отмечают, что рост налогов и стремительное повышение инфляции приводят к резкому падению спроса. Больше всего страдают кафе, бары, магазины и сервисы доставки — рост цен отпугивает клиентов, а снижение порога выручки для уплаты НДС стало последней каплей.



«Ситуация наглядно демонстрирует, как оккупационная политика разрушает малый бизнес и оставляет людей без работы и перспектив», — говорится в публикации активистов.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что на временно оккупированной территории Луганской области с начала 2026 года системно прекращают действие региональных программ социальной поддержки.



Кроме того, падение режима Мадуро ставит под угрозу $17 млрд российских инвестиций. С начала полномасштабной войны против Украины финансовая нагрузка на российских налогоплательщиков достигла примерно 550 миллиардов долларов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»