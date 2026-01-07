Армия РФ сбросила авиабомбу на Краматорск, ранены жительницы

Во вторник вечером, 6 января, российская армия нанесла авиационный удар по Краматорской громаде Донецкой области. Пострадали мирные жители. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
По его словам, россияне атаковала громаду в 22:32.
«С применением ФАБ-500 российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре. Повреждения также получили жилые дома», отметил он.
В результате обстрела пострадали две женщины — 1953 и 1964 года рождения. Пострадавшим предоставили медицинскую помощь.
Гончаренко уточнил, что работают все соответствующие службы. Коммунальные аварийные бригады производят ремонт поврежденных коммуникаций.
Ранее мы писали, что в течение 6 января в результате российских обстрелов на территории Донецкой области ранения получили пятеро гражданских лиц.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях