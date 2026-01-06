Великобритания и Франция разместят военные базы в Украине после прекращения огня

Великобритания и Франция сообщили о намерении создать сеть военных баз на территории Украины после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита в Париже, сообщают зарубежные СМИ.



По его словам, Лондон и Париж также планируют строительство охраняемых складов для хранения военной техники и вооружений украинской армии. Кроме того, Британия готова присоединиться к возглавляемой США миссии по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня.



Стармер подчеркнул, что союзники нацелены на долгосрочную военную поддержку Украины и обсуждают обязательства по помощи Киеву в случае возможной новой агрессии со стороны России.



На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких сил «на прилегающей к Украине территории НАТО» после завершения конфликта. Он отметил, что ФРГ готова оказывать Украине политическую, финансовую и военную поддержку, включая возможное военное присутствие в соседних странах альянса после заключения перемирия.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что президент Франции Макрон назвал ВСУ первой линией сдерживания возможной агрессии РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»