Редакция-призрак: как Cxid.info имитирует украинское медиа
06 января 2026, 19:20

Редакция-призрак: как Cxid.info имитирует украинское медиа

Институт массовой информации обратил внимание на сайт Cxid.info, который позиционирует себя как «ведущий украинский новостной портал», но при этом демонстрирует признаки медиа-имитации.

Ключевой вопрос к луганскому медиа — отсутствие цифрового следа у авторов, отмечает ИМИ. Один из них, Дмитрий Зорин, упоминается исключительно на сайте Cxid.info: в поисковых системах нет ни профилей, ни публикаций, ни подтверждений его работы в украинских медиа.

Источник: Институт массовой информации

Фото автора также не имеет аналогов в открытом доступе, что породило предположения об использовании искусственного интеллекта, хотя прямых доказательств этому нет.

Редакция признает, что может использовать ИИ для подготовки контента, однако заявляет о «обязательной редакторской проверке». На практике ее качество вызывает сомнения. Так, материал, поданный как письмо читательницы из Днепра, был проиллюстрирован изображением российской блогерки Ларисы Зарубиной — без какого-либо указания на подмену личности.

Еще один тревожный момент — игнорирование факта российской оккупации. В публикациях о «неподконтрольных территориях» отсутствуют упоминания войны и ответственности России, при этом используются ссылки на российские пропагандистские ресурсы и прямые цитаты российских чиновников без пояснений.

Несмотря на заявления о международной аудитории и собственных корреспондентах за границей, у второго автора сайта — Георгия Степняка — также отсутствует какой-либо подтвержденный след в украинских медиа, несмотря на утверждения о «30 годах работы в профессии».

В совокупности эти факты ставят под сомнение как прозрачность редакции Cxid.info, так и ее соответствие стандартам украинской журналистики.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

