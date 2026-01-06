ВСУ станут первой линией сдерживания возможной агрессии РФ — Макрон

Лидеры «коалиции желающих» в Париже приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины, но без конкретных обязательств стран. По сообщениям зарубежных СМИ, премьер Польши Дональд Туск уточнил, что национальные гарантии пока оформлены как «черновики», а общая позиция с участием США ожидается до конца января.



Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что после войны ключевым элементом безопасности останутся ВСУ — «первая линия сдерживания» с численностью около 800 тысяч военнослужащих; США возьмут на себя мониторинг прекращения огня, а страны Коалиции планируют развертывание сил «на земле, в воздухе и на море».



Владимир Зеленский заявил о готовности документов к подписанию: определены страны-лидеры по направлениям, параметры сил, управление, финансирование и система мониторинга. Британия призвала Европу и США действовать «плечом к плечу»; переговоры продолжатся в узком формате.



Уже определено, какие страны готовы взять на себя лидерство в обеспечении безопасности на земле, в небе и на море, а также в восстановлении.



Переговоры в Париже продолжатся на следующий день. Украинскую сторону на них представят Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Рустем Умеров, Сергей Кислица. Остальная часть делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским направляется с визитом на Кипр.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что несмотря на активизацию дипломатических усилий, признаков готовности Москвы принять текущие предложения практически нет, а боевые действия продолжаются.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»