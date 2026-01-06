Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Киеве детей учат «русскому миру» под видом семейного клуба
06 января 2026, 19:48

В Киеве почти год действует нелегальная школа при монастыре Московского патриархата, куда приводят детей прихожане храма «Голосеевская пустынь». Об этом сообщает издание «Слідство.Info».

Как выяснили журналисты, учебное заведение работает без государственной лицензии и официально называет себя «семейным клубом». При этом детей обучают по советским учебникам, на русском языке и с элементами идеологии «русского мира».

Директор подпольной школы Анна Болгова в разговоре с журналисткой подчеркнула, что в учебном процессе используется именно российская литература. «У нас же русская литература, мы учим классиков. Это очень важно для воспитания души ребенка», — заявила она.

По данным расследования, школьники цитируют Сергея Есенина, поют российские песни, смотрят фильмы российского производства и, по словам организаторов, «уважают Россию». Руководство учреждения открыто признает, что отсутствие лицензии позволяет им действовать без контроля. «Нам это очень нравится: у нас и программа другая, и никто нас не может трогать», — объясняет директорка.

Кто именно покрывает работу этой школы и каким образом она продолжает функционировать в столице, подробно рассказывается в расследовании журналистки Яны Корнийчук.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

