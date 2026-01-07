В «Резерв+» появились уведомления о бумажных повестках ТЦК

В «Резерв+» внедрена новая функция.

В приложении «Резерв+» внедрена новая функция — пользователи могут включить уведомления о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил бумажную повестку почтовым отправлением. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.



На данный момент приложение уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учётом. В частности, речь идёт о подаче и снятии с розыска, нарушении правил воинского учёта и наложении штрафов, обновлении Reserve ID, изменении или получении данных, оформлении отсрочки или бронирования, а также получении электронного направления на военно-врачебную комиссию.



Новая функция информирует исключительно о факте отправки бумажной повестки по почте. Это позволяет военнообязанным заранее узнать о направлении рекомендованного письма через «Укрпочту», избежать недоразумений и подготовиться к его получению.



В Минобороны подчёркивают, что уведомление в «Резерв+» не является повесткой и носит исключительно информационный характер. Получение или прочтение сообщения не считается фактом вручения повестки. Функция является добровольной — пользователь может включить или отключить её в настройках приложения.



При этом порядок направления повесток остаётся неизменным: документы, как и ранее, оформляются в бумажном виде и доставляются почтовой связью. Также в министерстве сообщили, что в течение ближайшего квартала в «Резерв+» планируется запуск дополнительных уведомлений — о постановке на воинский учёт, снятии или исключении из учёта, а также об отмене отсрочки.

Ранее в обновлении приложения «Резерв+» появились две новые отсрочки для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»