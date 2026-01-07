Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Микрорайон в Дружковке частично без света
07 января 2026, 09:17

Микрорайон в Дружковке частично без света

В Дружковке частично нет света. Фото: Дружковская ГВА В Дружковке частично нет света. Фото: Дружковская ГВА

По состоянии на утро 7 января в одном из микрорайонов Дружковки частично нет света. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.  

«В связи с ремонтными работами без услуги электроснабжения частично м-н №8. Ремонтные работы запланированы на 7 января», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ночью 6 января российские войска из артиллерии и дронами нанесли удары по энергетическим объектам в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

