Микрорайон в Дружковке частично без света

В Дружковке частично нет света. Фото: Дружковская ГВА

По состоянии на утро 7 января в одном из микрорайонов Дружковки частично нет света. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«В связи с ремонтными работами без услуги электроснабжения частично м-н №8. Ремонтные работы запланированы на 7 января», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что ночью 6 января российские войска из артиллерии и дронами нанесли удары по энергетическим объектам в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»