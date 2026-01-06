На Краматорском направлении расширяется серая зона, идут штурмы севернее Яблуновки

На Краматорском направлении российские войска заняли часть населенного пункта Новомарково, расположенного западнее канала Северский Донец—Донбасс. Об этом сообщил военблогер Олег Петренко.



По его данным, данный участок имеет для противника важное оперативное значение: он рассматривается как элемент формирования флангового выступа, который может быть использован для давления на логистические маршруты в направлении Константиновки.



Одновременно продолжаются штурмовые действия севернее населенного пункта Яблуновка. В результате боев там была расширена серая зона, что свидетельствует о нестабильности линии соприкосновения и продолжающемся изменении тактической обстановки.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что российские войска продвинулись на Краматорском и Славянском направлениях.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»